Altro impegno infrasettimanale in vista per l'Inter di Simone Inzaghi. Non l'ultimo, a prescindere da come finirà la gara col Monaco. Repubblica in edicola oggi sottolinea il peso delle tante partite in più rispetto alla rivale diretta in campionato: "La Champions stritola dentro, brucia ogni goccia di energia: servirebbe un maestro come Sinner per conoscerne i miracoli di dosaggio, quel mirabile equilibrio che può trasformare la tensione in forza. Ma non c’è tempo, non c’è spazio, il rischio di “sere nere” è concreto.