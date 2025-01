Sul tavolo ci sono infatti 2,1 milioni per il successo contro i francesi, 11 per la qualificazione alla fase successiva, 9 per il 4° posto e un bonus di ulteriori 2 milioni per il piazzamento tra le prime 8. Non essendo legati a risultati altrui, il destino è tutto nelle mani di Lautaro e compagni che in caso di pareggio vedrebbero ridursi la fetta legata all’esito della partita (il segno “X” vale 700 mila euro) così come in caso di scivolamento al 5° o al 6° posto. Nella peggiore delle ipotesi, invece, l’accesso agli spareggi dimezzerebbe il bonus, pari a 1 milione per le classificate dalla 9ª alla 24ª posizione”, si legge.