Al termine della gara tra Inter-Monaco, Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro: "Il nostro obiettivo era passare direttamente agli ottavi per evitare di giocare altre due partite. La squadra è entrata in campo con quell'obiettivo, abbiamo sfruttato le occasioni e poi la partita si è messa in una determinata maniera".

"Calendario? È complicato giocare ogni tre giorni, le trasferte, tanto dispendio di energie, ma la nostra rosa è competitiva sia nei titolari che in panchina e questa è la cosa più importante. La vittoria è della squadra, non solo di chi scende in campo, tutti hanno dimostrato di dare tutto per l'Inter. Derby? Non è questione di rivalsa, noi vogliamo cercare di vincere il campionato e per farlo devi battere tutte le squadre".