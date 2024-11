Tre partite prima della sosta. L'Inter oggi affronta il Venezia, dopo toccherà ad Arsenal e Napoli, sempre a San Siro. Tre partite a difficoltà crescente. Come sottolinea il Giornale, Inzaghi recupera Calhanoglu e Acerbi, il primo stasera potrebbe addirittura cominciare, anche se il pilota favorito resta Zielinski, con Barella e Mkhitaryan a completare il trio di centrocampo. "La partita è una, ma il piano è settimanale: in molti sembrano esserne scordati, ma Inzaghi fa rotazioni aritmetiche dalla primavera del 2023, verso Istanbul. Per cui l'Inter di stasera, con 2 pedine a disposizione in più, sarà la prima di 3, tutte dipendenti fra loro, anche in rapporto al valore dell'avversario e all'importanza della partita".

"Per capirci: se, come sembra, anche stasera in attacco sarà ThuLa, significa che mercoledì Taremi giocherà per la quarta volta su 4 titolare in Champions League, perché contro il Napoli è sicuro che Inzaghi avrà in campo la squadra che pensa migliore. Non serve ricordare che nel primo quarto di campionato, l'Inter si è già fermata al pareggio contro Genoa e Monza, un terzo inciampo procurerebbe ulteriori guai, non solo alla classifica. La vittoria di Empoli ha dato punti e buon umore, anche per questo Inzaghi per la prima volta in stagione ha concesso alla squadra di trascorrere a casa la notte di vigilia".