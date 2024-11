Al termine della gara contro il Milan, Alessandro Nesta ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn. In particolare il tecnico del Monza ha commentato il gol annullato al Monza nel primo tempo per un presunto fallo di Bondo ai danni di Theo Hernandez. "A Bergamo hanno sbagliato, ci hanno scritto che si sono scusati, oggi uguale. Tu non puoi fischiare un fallo del genere, che fallo è questo? Qui si sta rovinando il calcio, non si può fare più niente".

"Theo Hernandez si butta, si butta. Continuano a spiegare, ma per me lo stanno complicando, devono tornare ad arbitrare come una volta quando un contatto veniva accettato. Se fischiano tutto, la gente si annoia. Il calcio si sta adattando al regolamento, ma è il regolamento che si deve adattare al calcio. Il calcio è un gioco di contatto, il regolamento va fatto per fare un calcio migliore. Il difensore deve andare a duello con le mani dietro, deve saltare con le mani dietro. Ma anche alla fine l'arbitro voleva mettere le cose a posto per me, Bondo è da secondo giallo. Non lo butta fuori perché? Perché per me si è reso conto che qualcosa aveva lasciato in campo".