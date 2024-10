"Anche per la difesa nerazzurra, scopertasi allegra dopo una stagione a tenuta stagna, potrebbero non servire miracoli per reggere l'urto toscano. Piuttosto, segnare all'Empoli, finora è stata durissima per tutti: solo 6 gol il passivo, 1 in più di Napoli e Juventus, 7 in meno dell'Inter. Ecco perché Inzaghi confida che l'aria frizzante del Pallone d'Oro sia stata vitaminizzante per il suo capitano. Aspettando Calhanoglu, che dovrebbe tornare, almeno part-time, domenica contro il Venezia, pilota in mezzo al campo resta Zielinski".