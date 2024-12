"L'arbitro viene richiamato al VAR e vede delle immagini. Qui cambia idea e toglie il calcio di rigore. Ci mette pochissimo tempo e cancella il calcio di rigore: probabilmente Massimi ha visto il braccio sinistro molto alto e in posizione innaturale, ma da una seconda immagine c'è il corpo che impatta sul pallone. Per questo motivo a mio parere correttamente, il direttore di gara non ha concesso il rigore. Il paragone con l'episodio di Cagliari-Atalanta? Lì c'era un'immagine molto più chiara. Quando Deiola ha messo in mezzo il pallone c'è sì un tocco, ma il braccio del giocatore dell'Atalanta è alto e distaccato. La regola è difficilissima, non ci capiremo mai niente. La difformità è evidente a distanza di pochissimi giorni: è una cosa successa stasera, è successo nell'ultima giornata di campionato, abbiamo visto per esempio il rigore che hanno dato all'Inter contro la Lazio, e lì c'è un altro rigore con un braccio larghissimo. Inevitabilmente c'è una diversità di interpretazione che rende tutto molto più difficile".