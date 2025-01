Lecce, Monaco, Milan: tre sfide importanti in cui l'Inter dovrà cercare di fare bottino pieno. Inzaghi avrà dalla sua il rientro di Bisseck , che potrebbe già andare in panchina domani sera con il Lecce.

"Al netto della curiosa autogestione del declinante Acerbi, le prospettive difensive di Inzaghi sono assai migliorate. Pavard è tornato ed è pronto per giocare senza fermarsi più, Bisseck è tornato definitivamente in gruppo ieri. Il tedescone potrebbe spuntare la convocazione già a Lecce, ma il mirino è puntato al Monaco: lavora per esserci dal 1’ mercoledì, che sia da “braccetto” destro o da perno centrale. Serve, infatti, un’umana tregua per il povero De Vrij: nelle ultime 7 partite l’olandese è stato spremuto come nessuno, gli è stata risparmiata la miseria di 6’ grazie alla sostituzione in Supercoppa col Milan", sottolinea La Gazzetta dello Sport.