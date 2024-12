I nerazzurri in questa stagione non hanno particolarmente brillato negli scontro con le formazioni di vertice

Ultima gara della sedicesima giornata di Serie A: l'Inter di Inzaghi è di scena sul campo della Lazio di Baroni. Sfida di alta classifica tra due squadre che stanno facendo bene sia in campionato che in Europa.

Un big match che per i nerazzurri assume un significato particolare anche alla luce dei risultati raccolti in questa stagione nei precedenti incroci contro formazioni di vertice: Lautaro e compagni, infatti, dopo aver battuto l'Atalanta ad agosto non sono più riusciti a trionfare. Sconfitta nel derby con il Milan, pareggi contro Juventus e Napoli. Insomma, c'è bisogno di un'affermazione, non solo per i 3 punti, ma anche a livello mentale.