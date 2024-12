Visibilmente soddisfatto ed emozionato il "Principe": "Ringrazio le persone che mi hanno messo in questa posizione e che mi hanno permesso di realizzare un grande sogno. Essere stati scelti significa un onore, un impegno e una responsabilità per costruire il club che sogniamo. A loro, a chi mi ha accompagnato in questo lavoro, ai procuratori e a chi ha preso parte ad un atto esemplare, sarò per sempre grato. In questo momento ci metteremo al lavoro per risolvere le priorità più urgenti".