Niente da fare per Thuram, che salterà la finale di Supercoppa così come Correa: in attacco toccherà all'iraniano

Fabio Alampi Redattore 6 gennaio 2025 (modifica il 6 gennaio 2025 | 10:16)

Niente da fare per Marcus Thuram: l'attaccante francese non ha recuperato in tempo dal problema muscolare alla coscia sinistra, e dovrà così osservare dalla panchina la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Stesso discorso per Joaquin Correa, ancora alle prese con un affaticamento. Toccherà quindi a Mehdi Taremi affiancare Lautaro Martinez nell'attacco dell'Inter, con Marko Arnautovic prima alternativa a disposizione di Inzaghi.