Cercherà come sempre di mettere in campo la formazione migliore, per dimostrare quanto ci tiene a questo derby di Coppa e si vede già dal gesto scaramantico della vigilia. Anche l'ultima volta con lui, a parlare in conferenza stampa, c'erano stati per la semifinale Mkhitaryan e per la finale Lautaro. Sa che la sua Inter è favorita, ma non dà niente per scontato considerato che il Milan è stata la squadra che gli ha inflitto l'unica sconfitta in questa stagione. E che ora sulla panchina c'è il suo ex compagno di squadra (alla Lazio) Conceicao.