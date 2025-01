Così scrive Tuttosport: "Simone Inzaghi cerca contro il Milan una vittoria che sarebbe storica. Anzi, quasi "mitologica". L'allenatore piacentino ha conquistato per ben cinque volte la Supercoppa italiana, in due occasioni con la Lazio, in tre, consecutive, con l'Inter: qualora dovesse ancora alzare al cielo il trofeo, in una manifestazione dove già oggi è il tecnico recordman per successi finali, non solo staccherebbe ulteriormente tutti i colleghi, ma raggiungerebbe due mostri sacri nerazzurri come Roberto Mancini ed Helenio Herrera, a quota 7 quanto a titoli totali conquistati, aggiungendosi agli allenatori più vincenti nella storia del club".