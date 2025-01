L'attaccante francese non verrà rischiato. Il tecnico dell'Inter valuta il compagno per Lautaro: Taremi o Correa?

Marcus Thuram non scenderà in campo dal 1' con il Milan nella finale di Supercoppa di luned' sera. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione e non verranno presi rischi. Inzaghi dovrà scegliere tra oggi e domani chi affiancare a Lautaro Martinez.

"La Supercoppa non sarà brillantissima come sperato senza Marcus Thuram e Rafa Leao. Nella migliore delle ipotesi le due superstar saranno in panchina, con somma delusione di tecnici e tifosi. Mai sottovalutare, però, l’astuzia degli ex compagni Simone e Sergio, costretti a nuove mosse, più o meno d’emergenza. Inzaghi ieri ha agganciato stabilmente Mehdi Taremi (e a tratti pure Joaquin Correa...) a Lautaro, appena saputo degli esami medici di Marcus che hanno azzerato le possibilità di schierarlo dall’inizio", scrive La Gazzetta dello Sport.