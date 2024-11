Davanti a capitan Donnarumma, presenza numero 71, sperando che i tifosi si ricordino che gioca l’Italia e non il Milan, si dovrebbe rivedere la linea a tre di Bruxelles con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Servirà protezione perché la Francia è annunciata con Thuram centravanti e Olise, Nkunku e Coman a sostegno. Per questo motivo, e per vedere gli effetti del calcio di Thiago Motta, dovrebbe essere Locatelli il vertice basso della mediana, con in mezzala Tonali e uno tra Barella e Frattesi. Sulle fasce Dimarco a sinistra e Cambiaso a destra, anche se ieri è stato provato a lungo Savona al posto del compagno bianconero.

"Più complicato decifrare l’attacco. Sono in gioco due coppie: Raspadori-Kean e Maldini (per il quale Spalletti ha speso ieri grandi parole)-Retegui. L’atalantino era parso stanco a Bruxelles, ma anche Kean non ha “spaccato” come nella Fiorentina, troppo lento nelle due occasioni che gli sono capitate. Di sicuro non è al massimo della condizione. Nel ruolo di trequartista del 3-5-1-1 altro ballottaggio: potrebbe essere il momento di Raspadori che, pur non giocando nel Napoli, con l’Italia non fallisce mai e contro Israele ha dato spettacolo. Però c’è Maldini che guadagna posizioni e piace al ct per come crea situazioni sulla trequarti", aggiunge il quotidiano