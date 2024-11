Dopo una ventina di minuti da subentrato contro il Venezia, il turco ha deciso la sfida di Champions contro l’Arsenal con un missile da fuori, e contro il Napoli si è fermato sul più bello, con il rigore del possibile 2-1 calciato sul palo (il primo errore dal dischetto in maglia Inter, al ventesimo rigore). La parentesi in nazionale, però non si è aperta nel migliore dei modi: Calha martedì scorso non si è allenato perché non al meglio, poi è tornato in gruppo e il ct Montella lo ha mandato regolarmente in campo nella partita di ieri.