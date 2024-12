"Tira meno in porta e lo fa peggio. È a secco da 554 minuti, segna un terzo rispetto a un anno fa (6 gol contro 17) anche se con 5 reti in A ha procurato 9 punti. Si sacrifica di più, ma a volte come nell’ultima partita prima di Natale contro il Como, sembra ingolfato anche come motore offensivo. L’argentino non fa centro dal 3 novembre contro il Venezia, un digiuno di 8 partite non del tutto inedito per lui: nel frattempo l’Inter di gol ne ha collezionati 20, restando attaccata alla vetta sia in A che in Champions. E dietro l’angolo, dal 2 gennaio nella semifinale contro l’Atalanta, c’è la Supercoppa, il primo trofeo stagionale: un anno fa con il Napoli decise proprio Lautaro. Prima però c’è il viaggio a Cagliari, contro uno dei nemici amatissimi, castigato 9 volte: solo con la Salernitana (10 gol) Martinez ha fatto più reti", scrive il Corriere della Sera.