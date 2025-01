CdS – Momento peggiore: Lautaro onesto quasi del tutto. Al gol ci pensa

"L'importante è che l'Inter vinca". Lautaro Martinez ha riassunto così i suoi sentimenti alla vigilia della partita contro il Milan, il derby di Supercoppa italiana. Il capitano dell'Inter ha ammesso di aver avuto anche altri momenti in cui aveva difficoltà con la sua dote naturale per il gol. «Ma è il momento peggiore - ha ammesso alla vigilia nella conferenza stampa tenuta insieme ad Inzaghi - Io però mi sento bene e sono in forma, l'importante è che l'Inter vinca».

"L'impressione è che l'argentino sia stato onesto quasi del tutto: al gol che arriva poco (7 centri in questa stagione) ci pensa anche lui, ma sostanzialmente è sereno perché sa che la condizione può solo crescere. L'estate con la Coppa America e senza preparazione ha condizionato gli argentini di mezzo mondo. Dopo la partita contro l'Atalanta tutto lo staff è andato ad abbracciarlo perché non c'è persona nel gruppo che non gli voglia bene e vorrebbe vederlo segnare. Ma stasera no, è diverso. Stasera conta solo vincere", ha scritto il Corriere dello Sport a proposito delle sue parole e a proposito di questa sera.