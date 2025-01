La Supercoppa che si gioca a Riad ha arricchito le casse di tutte e quattro le squadre. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dal punto di vista degli incassi la Supercoppa Italiana giocata per la seconda edizione di fila a Riad ha fatto contente un po’ tutte le quattro formazioni partecipanti.

"Atalanta e Juventus, eliminate in semifinale, sono tornate a casa con 2,4 milioni a testa, una cifra che comprende i soldi in arrivo dalla Lega per la partecipazione più la quota sponsor e quella dei diritti tv. La squadra che sarà sconfitta in finale incasserà in tutto 6,7 milioni, mentre quella che alzerà il trofeo ne prenderà 11, dei quali 1,5 arriveranno dalla disputa di un’amichevole con la formazione che vincerà la supercoppa saudita".