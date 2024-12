Dopo il panel sul "Talento del calcio", dalle 20 ora di Dubai, le 17 italiane, al via il Gala degli Awards, con riconoscimenti per calciatori, dirigenti, squadre, agenti e presidenti). Tanti i nomi tra i candidati delle differenti categorie, a partire da campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Messi, Rodri, Haaland, Mbappé, Vinicius e Bellingham. Per il Best Player in corsa anche la serie A, con Lookman e Lautaro tra i finalisti per il Best Men's Player. Inter e Atalanta sono invece finaliste per il Best Men's Club, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti in finale per il Best Coach, Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu per il Best Midfielder, Artem Dovbyk e di nuovo Lautaro Martinez per il Best Forward, Giuliano Bertolucci per il Best Agent e Giovanni Sartori per il Best Sporting Director.