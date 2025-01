Dopo lo stop col Bologna, l'Inter torna a vincere. A San Siro i nerazzurri hanno battuto l'Empoli per 3-1 e rimangono in scia al Napoli. Libero analizza così la gara della squadra di Inzaghi. "Il Napoli vince, l’Inter risponde. I nerazzurri di Inzaghi restano in scia alla formazione di Conte, battendo 3-1 l’Empoli a San Siro. Una vittoria per tornare subito a sorridere, dopo il 2-2 contro il Bologna del recupero, e rimanere virtualmente in testa al campionato. E se la sfida del Meazza, almeno sulla carta, sembrava agevole, nei fatti la serata è complicata. Non aiutano le assenze, dato che dal primo minuto mancavano quattro perni della formazione titolare, Bastoni, Mkhitaryan e Thuram, lasciati inizialmente in panchina, e l’infortunato Calhanoglu".