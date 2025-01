"I nerazzurri valutano Frattesi 45 milioni e non accettano di darlo via in prestito con diritto: o cessione a titolo definitivo (impossibile per le casse della Roma) o prestito oneroso da 5-10 milioni con obbligo di riscatto a giugno. Se il tutto andrà in porto, Ausilio e Baccin dovranno coprire il vuoto con un centrocampista e non va scartata a priori la pista Cristante in prestito secco; operazione comunque eventualmente disgiunta da Frattesi", aggiunge il quotidiano.