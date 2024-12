"Lautaro e compagni si divideranno tra due città. Dopo l’esordio in California, voleranno a oltre duemila chilometri di distanza: le partite con Urawa e River si giocheranno a Seattle. Da regolamento Fifa, ogni club dovrà presentarsi negli Usa almeno cinque giorni prima del debutto, con ogni probabilità l’Inter volerà oltre oceano anche prima del 12 giugno e in casa nerazzurra ci si porta già avanti col lavoro: le opzioni per la “base” della spedizione sono al vaglio. Il Mondiale della Juve sarà un torneo on the road : Washington, Philadelphia e Orlando. Tre stadi e tre... stati diversi in otto giorni. Con l’obiettivo di arrivare fino a New York: semifinali e finale si giocano al Metlife stadium", scrive Gazzetta.