CorSera – Napoli favorito per lo scudetto, Milan fuori dai giochi. L’Inter…

Il Napoli tenta la fuga. In attesa di capire cosa faranno Inter e Juventus, impegnate rispettivamente contro Empoli e Parma, la squadra di Conte dà una spallata al Milan e riduce al lumicino le speranze scudetto dei rossoneri. "Diranno tutti che è presto, che siamo solo a novembre, che le Coppe avranno il loro imprevedibile impatto, ma la verità è che da San Siro escono sentenze: il Napoli è favorito per lo scudetto, il Milan è fuori gioco, come il povero Morata autore di un bel gol. Non solo per i punti, che dicono rossoneri a -11 con l’asterisco del rinvio della partita di Bologna, ma per le sensazioni che le due squadre hanno lasciato dietro di sé fino a qui", sottolinea il Corriere della Sera.