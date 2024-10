Già a caldo a San Siro Simone Inzaghi era infuriato per i due punti al macero, ma non aveva perso severità neanche ieri, 48 ore dopo la rimonta di Yildiz. Così ha pronunciato parole nette, rotonde, sulla necessità di ripartire, senza fermarsi più. Già le antenne erano state rialzate in un incontro simile ad Appiano dopo il derby sciagurato del 22 settembre e da quel momento erano arrivate cinque vittorie di fila, ossigeno puro. Poi ecco il rallentamento beffardo con la Signora, senza contare il nuovo colpo napoletano a San Siro che allontana la vetta. In casa Inter non sono comunque stati lanciati allarmi, nessuna voglia di drammatizzare oltre misura, nonostante i punti in meno (e i gol subiti in più) rispetto all’anno scorso c’è tempo e spazio per recuperare. Se si è passati, però, da 22 punti con soli 5 reti incassate a 18 con 13 palloni raccolti in rete nel singhiozzante 2024-25, un problema alla radice esiste. Inzaghi vuole affrontarlo prima che sia troppo tardi.