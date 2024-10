Lautaro supera Nyers ed è nella storia dell’Inter: primo marcatore straniero

L'argentino ha superato l'ex giocatore in questa particolare classifica dei giocatori stranieri con più reti segnate in tutte le competizioni con la maglia nerazzurra

Con il gol che aveva segnato alla Roma, Lautaro Martinez aveva eguagliato il record di Nyers come miglior marcatore straniero di sempre con la maglia dell'Inter per i gol segnati in tutte le competizioni. La rete numero 134, quella del sorpasso all'ex giocatore che ha militato tra le fila nerazzurre nella prima metà del 900, è arrivata nella gara contro l'Empoli, il tre a zero che ha completato la doppietta di Frattesi.

Una rete che arriva in un momento particolare per il giocatore che, come lui stesso ha ammesso, sta facendo fatica a trovare la giusta condizione per la mancata o ritardata preparazione fatta con il resto della squadra Inzaghi: era rientrato tardi dopo aver disputato e vinto con l'Argentina la Copa America da protagonista. E dopo la gara contro la Juve, insieme alle critiche per la prestazione della squadra nerazzurra, erano arrivate puntuali le critiche nei confronti del giocatore argentino.