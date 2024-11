I principali numeri della relazione sono stati illustrati lunedì pomeriggio in Consiglio comunale dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. Le cifre riassuntive, al centesimo, sono tre: 196.988.465 euro come valore complessivo dell’ambito Grande Funzione Urbana San Siro con lo stadio Meazza nello stato di fatto. Un valore così scorporato: 124.005.204 euro come valore complessivo dell’area Ambito Gfu San Siro e 72.983.260 euro come valore dello stadio nello stato di fatto (nel 2019, quando i club presentarono un progetto analogo a quello attuale, il valore patrimoniale era stato stimato in 103.063.000 euro e quello relativo al diritto di superficie per 90 anni in 96.342.000 euro)", riporta Il Giorno.