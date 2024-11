Si cerca però tra Spezia e Inter una via, che potrebbe anche essere quella di cedere il giocatore fin da fine gennaio ai nerazzurri, lasciandolo in prestito allo Spezia, che otterrebbe però un cambio tecnico dai nerazzurri. Presentata da Baccin infatti una lista di giocatori nerazzurri in prestito che a fine stagione potrebbero diventare contropartita, sotto forma di prestito o di eventuale divisione di una successiva vendita. Operazione che sarebbe molto simile a quella che lo Spezia ha fatto per Elia con l’Atalanta: arrivato a zero, in caso di cessione porterà il 50% ad entrambe. Tra i nomi vagliati quello del belga Zinho Vanheusden, di Aleksandar Stankovic oggi al Lucerna, o del franco ivoriano Kamate. In caso di B, Fontanarosa e Di Maggio rientrano tra i prospetti segnalati. Diverso il discorso per Torino e Bologna, che prenderebbe a zero Bertola", si legge.