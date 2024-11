"Milan e Inter, dopo aver bocciato il progetto firmato da Webuild per la ristrutturazione, hanno ottenuto - anche col placet del Governo - di poter acquistare l’area (la proposta dovrà arrivare entro il 31 marzo) per aggirare il vincolo della Sovrintendenza sul secondo anello che scatterebbe in autunno: questo permetterà la trasfigurazione di San Siro come tutti lo conosciamo e come lo vedranno i 70mila attesi domenica per Italia-Francia.