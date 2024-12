Ordine: “Milan senza un ds esperto. Questa la differenza con Inter e Juve”

"L'altro nodo da sciogliere è il mercato. Fonseca, per esempio, sul tema Tomori, è stato lapidario: «Per me è molto utile». Conceiçao, appena arrivato, non può pretendere l'ultima parola sulle mosse di Ibra e Moncada. Poi c'è un altro vuoto da colmare: dopo l'uscita di Massara, il club non si è ancora dotato di un ds di provata esperienza. Il riferimento sul mercato in queste ore è la figura ingombrante di Jorge Mendes, portoghese, procuratore di Fonseca e di Conceiçao. Dopo il divorzio da Maldini è stata questa la differenza scavata rispetto alla concorrenza (Inter e Juve in particolare)".