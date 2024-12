Il tecnico non vuole cali di tensione. Oggi allenamento al campo del Rijadh Club e in serata il brindisi per il nuovo anno

L'Inter si prepara per la semifinale di Supercoppa con l'Atalanta. Dopo le risate e gli scherzi durante il viaggio, da oggi inizia il vero avvicinamento alla sfida contro la squadra di Gasperini. Questo il programma per la giornata odierna:

"Alle 21.41 ore locali, le 19.41 in Italia, l’aereo della Qatar Airways - uno degli sponsor nerazzurri - è atterrato ieri sera sul suolo saudita, caro all’Inter che lì ha vinto le ultime due Supercoppe italiane. Via Instagram l’annuncio lo ha dato il capitano, chi altri sennò: «Siamo arrivati», ha scritto Lautaro sui social. Per i campioni in carica la solita accoglienza, corone di fiori, caffè del deserto e dolcetti tipici: Dumfries ne ha subito addentato uno prima di salire sul pullman. La squadra di Inzaghi è poi andata in albergo per la cena e dopo una mattina di adattamento al nuovo ambiente, potrà finalmente allenarsi nel primo pomeriggio di oggi al Riyadh Club, sede di una delle tante squadre di prima divisione della città. Tra l’altro, una di quelle infarcite con meno stranieri", si legge su La Gazzetta dello Sport.