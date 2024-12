Sky – Dybala, sta per scattare rinnovo automatico. Pellegrini, nodo ingaggio

Diversa la situazione di Pellegrini, l'ormai ex capitano giallorosso, che in queste ore è stato accostato pure all'Inter. «Ha un ingaggio da sei mln e non è più parte integrante del progetto, non è più titolare. La Roma non può permettersi di tenere in panchina un giocatore da 12 mln lordi a stagione. Si parla di un approdo al Napoli nella possibilità che arrivi nella capitale Raspadori, ma l'ingaggio di Pellegrini è molto alto e serve trovare la squadra. A Paredes, poi, sta per arrivare, so per certo, una mega offerta dall'Arabia, proveranno a corteggiarlo come hanno fatto con Dybala in estate», ha sottolineato.