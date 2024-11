Il francese out per un mese, ma l'Inter può dormire sonni tranquilli con il difensore tedesco

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri mattina Pavard hanno evidenziato la lesione muscolare che si temeva ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero non saranno brevi: un mese di stop circa, il rischio concreto che il 2024 del francese sia già terminato, l’obiettivo reale è quello di rimetterlo in pista per la Supercoppa di Riad a inizio gennaio. "Non un guaio di poco conto per Inzaghi, con due conseguenze evidenti: la prima, l’autostrada spianata per Bisseck; la seconda, il ritorno all’antica di Darmian, che inevitabilmente ricomincerà ad essere impiegato maggiormente da terzo centrale e meno da esterno", sottolinea la Gazzetta dello Sport.