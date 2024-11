Pure i magazzinieri

«Inzaghi sta dimostrando, nonostante lo abbiano sempre messo in croce, che in questo momento e nelle ultime stagioni, sta valorizzando all'Inter anche i magazzinieri o i raccattapalle. Quando perde non fa sceneggiate o piange. Quando vince non si esalta. Se viene attaccato non vengono comunque scalfiti il suo ego e la sua persona e personalità. Lui sta passando in cavalleria come se fosse tutto normale, ma per una notte primo in classifica in Champions League con 36 squadre in corsa. In Coppa non ha preso un gol. In campionato è lì che se la giocherà col Napoli fino alla fine e forse vince anche un altro scudetto. Sta facendo un grandissimo lavoro», ha aggiunto Criscitiello.