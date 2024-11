Inzaghi chiederà al tedesco di fare gli straordinari. Il giovane difensore si candida per una maglia già nella gara contro la Fiorentina

La crescita di Bisseck è sotto gli occhi di tutti. Ora con l'infortunio di Pavard , Inzaghi chiederà al tedesco di fare gli straordinari. Il giovane difensore si candida per una maglia già nella gara contro la Fiorentina.

"La sua crescita è senza fine e in questa stagione sta dimostrando tutta la sua affidabilità e il suo carisma. Yann Bisseck sta diventando una delle pedine preziose per Simone Inzaghi. C'è anche un dato che valorizza ulteriormente il suo apporto, il difensore tedesco è il calciatore che ha giocato più partite dal suo arrivo in Serie A nella scorsa stagione senza mai perdere: 24 presenze dall’inizio dello scorso torneo", riporta il sito ufficiale del club.