Il difensore tedesco sempre più importante per l'Inter e per Inzaghi

Un anno fa l'idea dell'Inter su Yann Bisseck era chiara: mandarlo via in prestito per farlo giocare con più continuità. Ma nel calcio le sliding doors sono frequenti, allora qualche infortunio in difesa cnvinse Simone Inzaghi a regalare qualche chance al tedesco. Risultato? Da quel momento Bisseck è diventato uno dei giocatori più importanti della rosa nerazzurra. Una crescita esponenziale che non è passata inosservata nemmeno in Germania. Tanto che pure il ct della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann lo ha contattato, anticipandogli una futura convocazione.