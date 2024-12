Anche Franco Vanni su Repubblica ha raccontato quanto accaduto ieri a Firenze, durante il primo tempo di Fiorentina-Inter. "Si è fatto lasciare di fronte al pronto soccorso, senza nemmeno indossare la giacca, nella sera fredda di Firenze. «Sono il padre di Bove», ha detto alla polizia schierata a protezione della privacy di suo figlio Edoardo, 22enne romano, centrocampista della Fiorentina. Oltre a papà Giovanni, all’ospedale Careggi sono arrivate subito la madre Tanya, italotedesca, che aveva auto un mancamento sugli spalti del Franchi, e la fidanzata Martina, che con “Edo” sta dai tempi delle scuole superiori, hanno fatto anche un corso di cucina insieme, progettano il futuro: lei vive fra Roma e Londra, dove studia, ma era al suo fianco a Firenze. Fra gli amici, Leandro Leonardi, presidente della Boreale, la squadra romana della Camilluccia che Bove ha da poco rilevato perché è quella in cui ha iniziato a giocare: Leonardi gli aveva regalato la prima minicar per andare agli allenamenti. E poi i dirigenti e i compagni della Fiorentina, che hanno sciamato in serata in ospedale dopo che in campo avevano circondato e assistito Edoardo nei quattro minuti trascorsi tra il momento in cui è caduto a terra e la partenza dell’ambulanza.

Il referto medico, al momento dell’ingresso in ospedale, parla di un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Tecnicamente, un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Il ragazzo, all’arrivo in pronto soccorso, aveva livelli di potassio basso nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza. Respirava e il cuore batteva. I primi esami a cui è stato sottoposto hanno escluso danni gravi al sistema circolatorio e al cervello. Ed è la buona notizia che chi vuole bene a Edoardo attendeva. Un quadro clinico che il comunicato ufficiale della Fiorentina, scritto in accordo con i medici del Careggi, riassume così: “Edoardo Bove si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. È arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio”.