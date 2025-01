Ecco gli aggiornamenti del Corriere dello Sport: "Come previsto, mancheranno anche Acerbi e Çalhanoglu. Entrambi, a questo punto, sono a forte rischio anche per il derby. Per il turco la stracittadina era già in bilico al momento dell’infortunio al polpaccio. Per il difensore, invece, la speranza è che riuscisse a rimettersi in pista in tempo. Ad ogni modo, il punto della situazione, con conseguente decisione, verrà fatto tra domani e venerdì".