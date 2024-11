Repubblica – Conte? A settembre quella frecciata che non piacque all’Inter

Antonio Conte torna a Milano da avversario. Ieri in conferenza stampa ha ricordato con affetto il passato nerazzurro, ma non era stato altrettanto dolce due mesi fa. Lo ricorda la Repubblica nel focus proposto oggi: "Ma dei giorni interisti ha già parlato, con altri toni, lo scorso settembre:

"Appiano era un disastro. Abbiamo lavorato su campi e foresteria, ora è un fiore all’occhiello». Parole che alla Pinetina non sono piaciute, e sarebbe strano il contrario. Quando arrivò a Milano, chiamato da Marotta per sostituire Spalletti, il progetto del centro sportivo, abbozzato in era Thohir, era già stato messo in cantiere dai nuovi padroni cinesi: dalle stanze dei giocatori allo sviluppo delle palestre. Lui mise fretta, questo sì.