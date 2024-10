Per buona parte della gara, l’Inter è sembrata più concentrata sulla gestione delle energie in vista del big match di campionato contro la Juve che sull’impegno europeo.

Inzaghi ha effettuato ben sette cambi rispetto alla precedente partita, lasciando in panchina molti titolari come Lautaro Martinez, Dimarco, Bastoni e Darmian.

La brutta notizia è arrivata in avvio di ripresa con l’infortunio muscolare per Carlos Augusto: risentimento ai flessori della coscia sinistra.

“Una superficie inspiegabile, in una città verdissima, dove tutto intorno allo stadio i ragazzini giocano a pallone su campi perfettamente piani e coperti da prati folti, che non sfigurerebbero in partite fra professionisti”.

Quindi, ottenere punti in partite come questa è fondamentale, soprattutto per una squadra come l’Inter, che a gennaio sarà impegnata anche in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.