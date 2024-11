Il muro d’Europa

Il fiore all’occhiello, evidentemente, resta la Champions. L’Inter, infatti, è l’unica formazione ad avere la porta ancora immacolata dopo 5 turni. E gli avversari non sono stati certo morbidi, basti pensare al City o all’Arsenal. Beh, proprio le due sfide con gli inglesi sono state le migliori esibizioni difensive della truppa di Inzaghi. Che ha rischiato, sì, ma che è comunque riuscita a resistere. Mancava, invece, almeno inizialmente, un attenzione simile in campionato. Come già sottolineato però, da un mese abbondante le cose sono cambiate anche in A e segnare a Sommer è diventato assai complicato: più o meno come lo era nella scorsa stagione. E il numero uno svizzero, con quello dell’altra sera, è arrivato a 11 clean sheet sulle 18 uscite stagionali, meglio di qualsiasi altro portiere, tra i 5 principali tornei nazionali. A proposito, con una difesa blindata per portare a casa i 3 punti può essere sufficiente un solo gol, o autogol come accaduto con il Lipsia. E per l’Inter è questo un aspetto fondamentale soprattutto quando l’attacco, pur producendo occasioni, non riesce a capitalizzarle tutte.