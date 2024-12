"Alexis Sanchez torna a San Siro, dove è stato protagonista proprio con la maglia dell’Inter, nel giorno del compleanno numero 36. Dopo la prima convocazione stagionale per la gara di sabato scorso contro il Napoli oggi è il turno degli ottavi della Coppa Italia. «Potrebbe anche partire titolare», ha detto Kosta Runjaic ieri, in occasione del brindisi di Natale che il club ha organizzato per la stampa. Il cileno non ha messo assieme neanche un minuto di gioco quest’anno. Impossibile che ne faccia 90 in una serata che si preannuncia fredda, ma dopo quanto dichiarato dal suo allenatore è legittimo aspettarsi la prima apparizione stagionale", riporta La Gazzetta dello Sport.