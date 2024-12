Come si legge il tracollo della Lazio contro l’Inter?

“Quando ci si misura contro i i campioni d’Italia può capitare di perdere, anche molto male. Da qui a pensare però che il brillante inizio possa di stagione possa essere inficiato da questa sconfitta ce ne corre. Sono certo che ci sarà una risposta, anche perché Baroni si è confermato un fine comunicatore, assumendosi le responsabilità della sconfitta. Dal canto suo invece l’Inter ha confermato grande motivazione nel voler arrivare in fondo in ogni competizione. Quando si ha una rosa di questa qualità e il tecnico che la allena è Simone Inzaghi non si può prescindere da questo”.