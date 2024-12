Questa sconfitta cambia gli obiettivi stagionali della Lazio?

«No, non li cambia. Per esperienza personale dico che preferisco perdere 6-0, dove resetto tutto e riparto, piuttosto che perdere 1-0 o 2-0 quando meritavi una sconfitta più ampia. La partita più negativa dell’anno, come quella più bella, arriva sempre ad un certo punto. La Lazio, però, ha dimostrato di saper rialzarsi, come dopo la sconfitta con il Parma. È un risultato pesante che fa male e che brucia, ma Baroni ha creato un bel gruppo e sono sicuro che si rialzeranno».