Libero – Milan, infortunio Leao: in dubbio per la Supercoppa

Il quotidiano Libero scrive a proposito delle condizioni del portoghese: "L’obiettivo, difficile però da prevedere, per Fonseca è quello di averlo in Arabia Saudita per la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus (venerdì 3 gennaio alle 20), ma una reale previsione non si potrà avere prima dei nuovi controlli. La lista degli assenti in vista del match di domenica contro la Roma e soprattutto della sfida di Supercoppa contro la Juve è abbastanza piena per il Milan", si legge. Morata e Torriani, dopo una tonsillite che non gli ha permesso di essere a disposizione nell'ultimo turno di campionato, dovrebbero esserci. In vista della Supercoppa si punta ai rientri di Musah e Loftus-Cheek. Quasi impossibile il recupero di Okafor per la competizione che si giocherà a Riyadh.