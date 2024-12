Uomini mercato attualmente in B: dove vedere Berardi?

“Berardi mi piace tantissimo. È uno dei migliori giocatori italiani. Non capisco e non vedo quale squadra possa avere bisogno di lui. Se guardo Milan, Inter, Juve e Fiorentina non so quanto possa servire. La Lazio di giocatori come lui. Mi sembra più da mercato estivo che da sessione di riparazione”.