Sui tempi di recupero MilanNews spiega: "Tutto dipenderà da come andrà il controllo della prossima settimana. Anche dalla risonanza dovessero arrivare notizie positive, il portoghese salterà sicuramente la sfida del 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Dunque come data di rientro si guarda alla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita".