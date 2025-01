La concentrazione non manca in casa Inter. L'obiettivo domani sera è prendersi una rivincita sul Milan dopo il derby perso a inizio campionato in occasione più che ghiotta. In palio c'è infatti il primo trofeo stagionale, la Supercoppa che i nerazzurri hanno già alzato al cielo nelle ultime tre edizioni. Inzaghi ha tenuto a rapporto i suoi nella consueta rifinitura della vigilia, il cui clima emerge dal focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: