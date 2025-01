UFFICIALE – Ex Inter, nuovo contratto per Manaj: ha firmato fino al 2026

“Abbiamo raggiunto un accordo per un nuovo contratto di un anno e mezzo con il nostro attaccante Rey Manaj, che abbiamo aggiunto alla nostra rosa all'inizio della stagione 2023-2024 e che è diventato in breve tempo uno dei nomi importanti della nostra squadra. Dopo l'incontro del nostro presidente Bahattin Eken con Rey Manaj, la clausola delle "20 partite" nel suo attuale contratto è stata rimossa ed è stato firmato un nuovo accordo di un anno e mezzo con il nostro giocatore".

"Rey Manaj ha conquistato l'amore della comunità del Sivasspor non solo con i gol che ha segnato, ma anche con il suo spirito combattivo sul campo. Abbiamo piena fiducia che con lui otterremo maggiori successi. Con il supporto dei nostri tifosi, Manaj renderà la nostra maglia più popolare. Sono sicuro che ci porterà a grandi vittorie. Ci auguriamo che questo nuovo accordo sia vantaggioso sia per Rey Manaj che per Net Global Sivasspor e crediamo fermamente che il nostro giocatore otterrà molti successi sotto la nostra maglia bianco-rossa".