Al primo derby giocato, come fanno i big. Come hanno fatto anche lo stesso Lautaro e Thuram: è questo che gli chiedono Inzaghi e l’Inter, che sulla sua esperienza e freddezza sotto rete hanno puntato in tempi non sospetti. I numeri dovranno crescere, certo, ma la stagione extralarge dei nerazzurri offrirà a Taremi più di un’occasione per cambiare marcia e prendersi definitivamente l’Inter, a partire ovviamente da oggi. Del resto, nella porta del Venezia si è stampato il primo gol di un iraniano in Serie A, Rezaei col Perugia 24 anni fa: il primo centro di un iraniano dell’Inter, in Serie A, deve ancora arrivare...".